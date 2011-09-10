Manisaspor: 1 Trabzonspor: 1

T24

Yeniler ilk kez forma giydi

İstatistikler

Simpson, yine golünü attı

Isaac kızardı

Serkan direğe takıldı

İlk yarı

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'e deplasmanda Manisaspor maçıyla başlayan Trabzonspor, 1-0 önde götürdüğü maçta 88. dakikada Manisasporlu Simpson'un golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Geçtiğimiz sezon özellikle deplasmanlarda üstün bir performans çizen Trabzonspor, bu beraberlikle yeni sezona 1 puanla başladı.Trabzonspor'un bu sezonki ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz, 117. Süper Lig maçında 39. golüne ulaştı.Geçen sezonu 19 golle tamamlayan genç oyuncunun, Manisaspor formasıyla da Süper Lig'de 9 golü bulunuyordu.Burak Yılmaz 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran 2011'de oynanan Belçika maçı ile 3 Eylül'deki Kazakistan maçlarında da birer gol kaydetmişti.Trabzonspor'da yeni transferler Adiran, Zokora, Celustka, Halil, Henrique ve Cech ilk kez Süper Lig'de forma giyerken, Bursaspor'dan transfer edilen Volkan Şen de Süper Lig'deki 105. maçına çıktı.Yayıncı kuruluşun verilerine göre, müsabakada yüzde 53'lük topa sahip olma oranıyla oynayan Trabzonspor, attığı 15 şutun 8'inde isabet sağladı. 4 korner kullanan ve 4 isabetli orta yapan bordo mavili ekip, 1 kez ofsayta düştü.Manisaspor ise yüzde 47'lik topa sahip olma oranıyla tamamladığı müsabakada 14 şutun 4'ünde isabet sağladı. 5 korner yapan ve 6 isabetli orta yapan Ege temsilcisi, 2 kez ofsaytta kaldı.Manisaspor'un şu anki kadrosunda bulunan futbolcular arasında en golcü isim olan Simpson, Manisaspor formasıyla 17. golüne imza attı.Hafta içinde Kanada Milli Takımı'yla iki başarılı maçı geride bırakan Kanadalı oyuncu bugün de takımının beraberlik golünü atarak, Manisaspor'un sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.Karşılaşmanın 45. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonucu direk kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un eski futbolcusu Isaac Zokora'ya arkadan yaptığı müdahele sonucunda direkt Kırmızı Kart gördü.KArşılaşmanın 79. dakikasında Trabzonsporlu Serkan Balcı direğe takıldı. Ceza sahası yayı üzerinden şutunu çeken Serkan, yan direğe takıldı.7. dakikada Yiğit İncedemir'in pasında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Dixon'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.14. dakikada sol kanattan şık bir hareketle Serkan'ı geçen Yiğit Gökoğlan'ın ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutu kaleci Tolga kornere çeldi.18. dakikada Ömer Aysan'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Yiğit Gökoğlan'ın düzgün vuruşunda kaleci Tolga topu kontrol etmeyi başardı.20. dakikada Manisaspor'un kaleye yaklaşık 30 metreden kazandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Ömer Aysan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Adrian'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Volkan Şen'in etkisiz vuruşunda top kaleci İlker'de kaldı.30. dakikada Serkan'ın sağ kanattan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Adrian'ın sert şutunu kaleci İlker iki hamlede kontrol etti.39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan topla birlikte şık hareketlerle ceza alanına doğru yönelen Adrian, Burak'la paslaştıktan sonra topla birlikte sol çizgiye indi. Adrian'ın kaleye doğru ortaladığı topu Burak Yılmaz, filelere gönderdi: 1-0.45. dakikada Manisasporlu İsaac orta sahada Zokora'ya yaptığı hareketin ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.48. dakikada Adrian'ın sol çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği topa Halil dokunamayınca Trabzonspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı.63. dakikada güzel hareketlerle ceza alanı önüne kadar gelen Simpson'un sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.67. dakikada Adrian'ın sol kanattan yaptığı ortada Burak topu Halil'e aktarmak istedi ancak araya giren Manisasporlu savunma oyuncusu tehlikeyi uzaklaştırdı.68. dakikada Henrique'nin sol çapraz pozisyonda attığı sert şutu kaleci İlker kornere çeldi.70. dakikada sağ kanattan Yiğit Gökoğlan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hüseyin'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.71. dakikada Henrique'nin pasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Serkan'ın vuruşunda top üstten auta gitti.80. dakikada Manisasporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu kapan Serkan'ın şutunda direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.85. dakikada Alanzinho'nun ceza alanının içindeki Henrique'ye aktarmak istediği topu son anda araya giren Hüseyin uzaklaştırınca, Trabzonspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı.87. dakikada Simpson'un sol kanattan ortasında ceza alanında topla buluşan Kahe'nin kötü vuruşu üstten auta gitti.88. dakikada Manisaspor beraberliği yakaladı. Murat Erdoğan'ın derinlemesine gönderdiği topta savunma oyuncularının da hatasıyla meşin yuvarlakla buluşan Simpson, plase bir vuruşla takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.90 3. dakikada sağ kanattan Zokora'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda top kaleci İlker'de kaldı.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.