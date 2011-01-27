-MANİSASPOR: 1 – GAZİANTEP BB: 2 MANİSA (A.A) - 26.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda yapılan maçta, Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor çeyrek finale yükseldi. 57.dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor atağında Serdar ceza sahası içinde topla buluştu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Recep topu tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 79.dakikada cezalanına giren Yiğit Gökoğlan, meşin yuvarlağı yerden Kahe'ye gönderdi. Kahe'nin şutunda top ağlara gitti: 1-1 89. dakikada Manisaspor defansının uzaklaştırmak istediği topu, Zafer yakın mesafeden sert vurarak ağlara gönderdi.1-2 Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Serkan Çınar xxx, Özgür Ertem xxx, Erdem Gökalp xxx Manisaspor : Recep x, Ferhat x, Kalabene x, Hüseyin Tok xx, Dixon x, Bekir x, Mehmet Güven xx, İwanski x, Bülent x (Dk.60 Yiğit Gökoğlan xx), Ahmet İlhan x (Dk.72 Samet x), Makukula x (Dk.60 Kahe xx) Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım xx, Eren xx (Dk.84 Abdullah x), Cihan xx, Zafer xx, Ferit xx, Kenan xx (Dk.90 Ahmet ?), Osman xx, Ali Sakal xxx, Erkan xxx, Uğur xx (Dk.69 Ferdi x), Serdar xxx Goller: Dk.36 Serdar, Dk.89 Zafer (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk.79 Kahe (Manisaspor) Sarı kartlar: Dk.26 Ivanski, Dk. 58 Kalabane (Manisaspor), Dk.80 Osman, Dk.85 Erkam, Dk. 87 Abdullah (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)