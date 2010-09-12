-MANİSASPOR: 1 - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 0 (İLK YARI) MANİSA (A.A) - 11.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor, Medical Park Antalyaspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Maçın ilk yarısı Manisaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da izledi. 1. dakikada Antalyaspor atağında Necati kaleci İlker’in önde olduğunu fark edip topu üstünden aşırtarak kaleye gönderdi. İlker son anda topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi. 19. dakikada Manisaspor atağında Makukula’nın yerden sert şutunu kaleci Sammy kontrol etti. 24. dakikada Tita’nın pasında Djiehoua vücut çalımıyla rakibinden sıyrıldı, son anda kaleci İlker araya girerek topu kontrol etti. 26. dakikada Nizamettin’in ayağından topu alan Eren kaleci Sammy ile karşı karşıya kaldı, Eren’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak Sammy’in yanından fileler ile buluştu: 1-0. 30. dakikada Necati’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci İlker topu güçlükle kontrol etti. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Süleyman Abay, Serkan Akal, Erdem Bayık Manisaspor: İlker, Burak, Gabriel, Eren, Ferhat, Bekir, Nizamettin, Murat, Gökhan, Isaac, Makukula Medical Park Antalyaspor: Sammy, Erkan, Yenal, Radeljic, Deniz, Kerem, Proment, Uğur, Tita, Necati, Djiehoua Gol: Dk. 26 Eren (Manisaspor) Sarı Kartlar: Dk. 35 Murat, Dk. 42 Bekir (Manisaspor), Dk. 44 Tita (Medical Park Antalyaspor)