-MANİSASPOR: 0 – GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 MANİSA (A.A) - 26.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 8.dakikada Serdar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından auta çıktı. 12.dakikada Manisaspor atağında Makukula'nın ceza sahası içinde kafayla indirdiği topa Mehmet Güven düzeltip vurdu, kaleci Kazım son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 17.dakikada Ahmet Özek'in sağ kanattan ortasına müsait pozisyondaki Makukula kafa ile vurdu, kaleci Kazım, üstüne gelen topu tokatlayarak uzaklaştırdı. Dönen topu kontrol eden Bekir sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 35.dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor atağında Serdar, hızla ceza sahası içine girdi. Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Recep'in yanından fileler ile buluştu. 0-1 38.dakikada İwanski'nin kullandığı serbest vuruş kale direğinin hemen yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Serkan Çınar, Özgür Ertem, Erdem Gökalp Manisaspor: Recep, Ferhat, Kalabene, Hüseyin Tok, Dixon, Bekir, Mehmet Güven, İwanski, Bülent, Ahmet ilhan, Makukula Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım, Eren, Cihan, Zafer, Ferit, Kenan, Osman, Ali Sakal, Erkan, Uğur, Serdar Goller: Dk.36 Serdar (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Sarı kart: Dk.26 Ivanski (Manisaspor)