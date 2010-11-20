T24 - Spor Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor, deplasmanda konuk olduğu Manisaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.



Batalla ve Ömer Aysan'ın kendi kalesine attığı gollerle sahadan galip ayrılan Bursaspor, 28 puana ulaşarak Trabzonspor'un ardından 2. sırada yer aldı. Hikmet Karaman ile kritik maçlara imza atan Manisaspor ise 15 puanda kaldı.



19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki ekipte kontrollü başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının 29. dakikasında Ergiç'in ortasında Turgay'ın kaleye gönderdiği top, ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 32. dakikada Turgay, topu bir kez daha kaleye gönderdi ancak hakem yine ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Manisa kalesini baskı altına alan Bursaspor, 41. dakikada aradığı golü buldu. Turgay'ın ortaladığı top, Ömer Aysan'a çarptı ve top ağlarla buluştu: 1-0. Bu golden sonra rahatlayan Timsah, 44. dakikada Batalla'nın attığı golle 2-0 öne geçti ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



Tempo ikinci yarıda da düşmedi. Her iki ekibin de sık sık atak geliştirdiği mücadelede Bursaspor 2-0'lık skoru korudu ve sahadan 3 puanda ayrıldı.





Manisaspor: 0 Bursaspor: 2



Stat: 19 Mayıs



Saat: 16.00



Yayın: Lig TV



Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Bülent Gökçü, Aleks Taşıoğlu, Hakan Özkan



Manisaspor: Recep, Ömer Aysan, Dixon, Kalabane, Eren, Mehmet Güven, Semavi, Murat Erdoğan, Simpson, Isaac, Makukula



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Bursaspor: Ivankov, Mustafa, Ömer, İbrahim, Vederson, İsmail, Ergiç, Svensson, Ozan, Insua, Turgay



Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam





