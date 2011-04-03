-MANİSASPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1 (İLK YARI) MANİSA (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Hurşut'un ceza alanına gönderdiği ortada Jedinak topu Aykut'a aktardı. Aykut'un kafa vuruşunda kaleci İlker topu çelmeyi başardı. 32. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan Hurşut'un ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Jedinak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı, kaleci İlker'in solundan ağlara yolladı: 0-1. 36. dakikada İlhan'ın pasında kaleye sol çapraz pozisyonda topla buluşan İsaac'in sert şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı. 43. dakikada Serkan'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta, top direğin yanından auta gitti. 45+3. dakikada rakibine faul yaptığı için sarı kart gören Manisasporlu Murat Erdoğan, pozisyon sonrası itirazlarını sürdüğü için hakem Serkan Çınar tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Alpaslan Dedeş Manisaspor: İlker, Yiğit Gökoğlan, Dixon, Kalabane, Ferhat, İsaac, Bekir, İlhan, Murat Erdoğan, Simpson, Makukula Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, Aykut, Mahmut, Murat, Hurşut, Cem, Jedinak, Serkan, Oktay, Mustafa Gol: Dk. 32 Jedinak (Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: Dk. 38 Kalabane, Dk. 44 Yiğit Gökoğlan, Dk. 45+3 Murat Erdoğan (Manisaspor) Kırmızı Kart: Dk. 45+4 Murat Erdoğan (Manisaspor)