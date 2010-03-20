Manisas, İBB'yi son dakikalarda geçti: 1-0

T24 - Turkcell Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Çok fazla pozisyonunu olmadığı ve ortada geçen maçta Manisaspor, İBB'yi 87. dakikada bulduğu golle geçti.



Maçtan dakikalar



İlk Yarı



12. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Isaac'in şutunda top, kaleci Hasagiç'te kaldı.



23. dakikada gelişen konuk takım atağında, Ekrem sol kanattan ortaladı, ceza alanı içindeki Herve Tum'un kafa vuruşunda, kaleci İlker topu kontrol etti.



32. dakikada Isaac, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Simpson'a kazandırdı. Simpson'un şutunda top, az farkla yandan auta gitti.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci Yarı



63. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın sağ kanattan ortasında, savunmadan seken top Mehmet Güven'in önünde kaldı. Mehmet Güven'in vuruşunda kaleci Hasagic topu kontrol etmeyi başardı.



74. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Rızvan'ın ceza alanı içinden attığı şutta top az farkla auta gitti.



87. dakikada Mehmet Güven'in ceza alanı dışından attığı sert şutta, top ağlara gitti: 1-0



Karşılaşma Manisaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MANİSASPOR: 1 - İSTANBUL B. BELEDİYESPOR: 0



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Halis Özkayha xx, İsmail Köse xx, Asım Yusuf Öz xxx



Manisaspor: İlker xx, Burak xx, Kalabane xx, Eren xxx, Ferhat xx, Yiğit İncedemir xx, Mehmet Güven xxx, Mehmet Nas x (Dk. 52 Nizamettin xx), Güven x (Dk. 61 Yiğit İsmail Gökoğlan xx), Simpson xx (Dk. 71 Dilaver xx), Isaac xxx



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xx, Can xx (Dk. 37 Rızvan x), Marcin Kus x, Ekrem x, Mahmut xx, Barbosa x, Serhat x, Efe x, Ali x (Dk. 62 Hasan Ali x), Herve Tum x (Dk. 31 İskender x), Tevfik x



Gol: Dk. 87 Mehmet Güven (Manisaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 60 Barbosa (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 85 Nizamettin (Manisaspor)

