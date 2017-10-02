Manisa'nın karbon ayak izi haritası çıkarılacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın karbon ayak izi haritasının çıkartılması için \'İklimi Değiştirme Kendini Değiştir\' adı altında çalışma başlatıldı.

Son yıllarda dünyada, hem de Türkiye\'de görülen iklim değişikliğinin nedenlerini ve bir insanın iklim değişikliğine verdiği olumsuzlukları ortaya çıkararak, çözüm önerileri üretmek amacıyla Manisa Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler İl Koordinatörlüğü, \'İklimi Değiştirme Kendini Değiştir\' adı altında proje uygulamaya konuldu. 50 bin Euro\'luk projenin tanıtımı ve başlangıcı 27 Eylül tarihinde Ankara Sheraton Otel\'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin katıldığı toplantı ile yapıldı. Proje hakkında bilgi veren Manisa Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler İl Koordinatörü Ural Sevener, ilk olarak Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri ile belirlenecek 20 kamu kurumunda çalışanların karbon ayak izi haritalarının çıkarılacağını söyledi. Çıkarılacak haritanın Manisa\'nın haritası niteliğini taşıyacağını ifade eden Sevener, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Proje çerçevesinde iki ilçe belediyemiz ile belirleyeceğimiz 20 kamu kurumdaki çalışanların sayılarını ortaya çıkaracağız. Daha sonra çevre mühendisimiz buradaki çalışanların karbon ayak izi haritasını ortaya çıkaracak. Karbon ayak izi haritası demek, bir bireyin gün boyunca iklim değişikliğini olumuz yönde etkileyecek etkenleri ortaya çıkarmak ve bir kişinin iklim değişikliğine gün içerisinde nasıl zarar verdiğini belirlemek anlamına geliyor. Mesela, kişinin işine giderken kullandığı arabanın saldığı karbonmonoksit gaz, sigara içmesi, ne kadar elektrik kullandığı, ne kadar saat dijital makineler kullandığı gibi iklim değişikliğini olumsuz etkileyecek etkenleri ön plana çıkaracağız. Yani bir insanın günlük tüketim oranı var. Bu tüketim oranına göre de hesaplanan karbon ayak izi haritası var. Bu karbon ayak izi haritasında birim ne kadar yükselir ise sonuçta iklim değişmesine verdiği zarar çok artıyor.\"

Çıkartılan karbon ayak izi haritasını belediyelerin ve kamu ile kurumlarının giriş kapılarına asılacağını ve çalışanların bilgilendirileceğini söyleyen Sevener, \'Karbon ayak izi\' haritasından sonra buralarda çalışan personelin tamamının iklim değişikliğine karşı neler yapabilecekleri ve nasıl fayda olabilecekleri konusunda bilgilendireceklerini anlattı. Severer, \"Ayrıca harita çerçevesinde hazırlayacağım bilgilendirme broşürlerini ise çalışan personellerin hepsine dağıtacağız. Böylece bireyler gün içerisinde farkında olmadan iklim değişikliğine nasıl olumsuz hareketler yaptığını görmüş olacak. İnanıyoruz ki bu bilgilendirmeden sonra insanlar hayatlarında iklim değişikliğine olumsuz sebep olabilecek faktörleri ortadan kaldırmış olacak\" diye konuştu.

10 OKULDA PROJE YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Proje çerçevesinde öğrencilerin de bilgilendirileceğini belirten Sevener, tespit ettikleri 10 kırsal okulda proje yarışmaları düzenleyeceklerini söyledi. Sevener şöyle devam etti:

\"Projemiz gelecek nesillerimizin bilgilendirilmesini de kapsıyor. Tespit ettiğimiz 10 kırsal okulda belirli günlerde fen bilgisi derslerine girerek iklim değişikliğine sebep olan olumsuz faktörleri anlatacağız. Ayrıca okul idareleriyle irtibat halinde 10 okulda proje yarışması düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın ürettikleri projeleri yine kendi bünyelerinde yapacağımız proje festivali sayesinde tüm öğrencilere sergileyeceğiz. Ayrıca yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller dağıtacağız.\"

İTALYAN ORTAKLA HATIRA ORMANI OLUŞTURULACAK

Projenin bir İtalyan ortağı olduğuna dikkati çeken Sevener, \"İtalya\'daki yabancı ortağımız ile buradaki kendi heyetimiz birbirlerine ziyaretlerde bulunacak. Birbirimizle iklim değişikliği konusunda ne tür çalışmaların yapıldığı ve neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Daha sonra yabancı ortağımız ile hem İtalya\'da hem de Manisa\'da iklim değişikliğiyle ilgili bir hatıra ormanı oluşturacağız\" dedi.

İKİ ÖNEMLİ PANEL DÜZENLENECEK

Sevener ayrıca proje çerçevesinde yerli ve yabancı 100 uzmanın katılacağı iki önemli panelde düzenleyeceklerini vurgularken, \"Önümüzdeki aylar içerisinde yerli ve yabancı uzmanların katılacağı 2 önemli panel düzenleyeceğiz. Bu panellerde insanın, konutların, çevrenin ve özellikle sanayinin iklim değişikliğine sağladığı olumsuzlukları ortaya çıkarıp, çözüm önerileri sunacağız. Bu paneller Manisa\'yı kapsayacak şekilde görünebilir ama alınacak kararlar ve çıkacak sonuçlar bölgemizi daha çok etkiyecek\" diye konuştu.

Sevener, 18 ay sürecek proje kapsamında hedeflerinin Manisa\'da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı farkındalığı arttırmak olduğunu kaydetti.



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