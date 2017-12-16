Manisalı kadınlar Sultaniye üzümünü tatlıyla buluşturdu

Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)- MANİSA Girişimciler Derneği (MAGİDER) üyesi kadınlar, ilin ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünü kullanarak 3 yeni tatlı yaptı, kentte satılması için harekete geçti.

Manisa\'da yetişen Sultaniye çekirdeksiz üzümün kullanım alanını genişletmek isteyen ve kente özgü bir tatlı yapmayı amaçlayan kadınlar, kolları sıvadı. MAGİDER Kadın Kolları, Manisa Sultani üzümünü kullanarak 3 yeni tatlı yaptı. Şeker kullanmadan tamamen üzüm ve pekmezden yapılan 3 tatlı için patent alacaklarını dile getiren kadınlar, tatlılarını tanıttı. Manisa kebabının yanında Manisa tatlısının da çok yakışacağını söyleyen MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, şöyle dedi:

\"Bundan sonra artık Manisa\'da diğer tatlılar yenmeyecek, bundan eminim. Çünkü çok güzel olmuş. Sadece Manisa\'nın yöresel tatlısı ve tamamen tahin, pekmez ve üzümden yapılmış olan bu tatlıları göreceğiz. Burada yine bunun gelirini de eğitim seminerleri ve kamu yararına yapacağımız faaliyetlerin giderlerinde kullanılacak. Asıl amaçlarımızdan biri de Manisa üzümüne değer kazandırmak oldu. Tatlılarda Manisa üzümü kullanıldı.\"

Manisa tatlısının fikrini ortaya atan ve uygulayan Burcu Öztürk ise şimdiden lokantalardan talep almaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Manisa\'ya özgü özellikle tatlı formunda bir şeyler yapmak istiyorduk. Hep mesir macunu yeniyor. Üzümden ne yapabilir diye bir beyin fırtınası yaptık. Birkaç denemeden sonra ortaya çok güzel şeyler çıktı. Hamur tatlımız var. İçi tamamen üzüm ve ceviz. Bunu restoranlarda sunulmasını düşünüyoruz. Çikolata formunda olan kafelerde satışını düşündüğümüz tarzda tatlılarımız var. Hiçbir şekilde şeker kullanılmadan sadece üzüm ve pekmez kullanılarak yapıldılar. Yendiğinde üzüm tadı alınıyor. Şerbetli tatlımızda da içinde üzümümüz var.\"

FOTOĞRAFLI