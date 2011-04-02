'Manisalı gençler' ve 'Uşak cezaevi' davalarının savcısı neden intihar etti?

T24 - İzmir'in Narlıdere ilçesindeki otobanda emekli DGM savcılarından Ahmet Birsen (54), otomobilinde tabancayla intihar etmiş halde bulundu. Birsen, kamuoyunda çokça tartışılan Manisalı gençler ve Uşak Cezaevi olayları gibi davaların savcılarıydı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otobanı üzerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi arkasında meydana geldi. Yoldan geçerken otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis otomobildeki kişinin emekli DGM Savcısı Ahmet Birsen olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri de yaptıkları muayenede Birsen'in olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi.

İntihar olasılığı üzerinde duran polis ekipleri, DGM Savcılığı'ndan emekli olduktan sonra Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne yerleşip burada noterlik yapan Ahmet Birsen'in yönetimindeki 35 otomobilini yolun sağına çekerek durdurduğunu, eline aldığı 7.65 mm çapındaki 'Lama' marka ruhsatlı tabancayı sağ şakağına dayayıp kafasına 1 el ateş ettiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir not bulunamadığı bildirildi.

Otomobilde detaylı inceleme yapan polis, Birsen'in intiharla ilgili herhangi not bırakmadığını belirlerken, olayda kullanılan tabanca inceleme altına aldı.

Eşinden ayrıldı iddiası



DGM Savcılığı görevinden emekli olduktan sonra Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde noterlik yapan, 1'i kız, 3 çocuk babası olan Ahmet Birsen'in, eşinden bir süre önce ayrıldığı iddia edildi. Birsen'in cenazesi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Dolaşmaya çıkıyorum’ demiş

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, emekli savcı Ahmet Birsen'in oğluyla görüştü. Oğlunun, Ahmet Birsen'in annesinden ayrılmasından sonra yalnızlığa alışamadığını ve bunun sıkıntısını yaşadığını belirterek, dün gece “dolaşmaya çıkıyorum” diyerek yanından ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Birsen'in el svabında barut izi olup olmadığını belirlemek için örnek alarak incelemeye gönderen polis, otoban üzerinde olay yeri güzergâhındaki MOBESE kameralarını da inceledi. İncelemede, Birsen'in otomobilinde yalnız olduğunun tespit edildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Birsen'e yarın otopsi yapılacağı kaydedildi.

Kamuoyunun bildiği davaların savcısı



Birsen, kapatılan DGM'lerde savcılık yaptığı dönemlerde, kamuoyunda “Manisalı gençler” olarak bilinen çoğu lise öğrencisi olan 16 genç hakkında “yasa dışı örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla açılan dava, “Balina operasyonu” olarak bilinen trilyonluk hayali ihracat davası, “Beyaz önlük” olarak bilinen SSK'nın dolandırılması davası ve Uşak Cezaevi olaylarıyla ilgili davalarda görev almıştı.

Manisalı gençler davası

Birsen, kamuoyunu uzun süre meşgule den Manisalı gençler davasının da savcısıydı. Birsen, 2000 yılının Kasım ayında Manisalı gençler davasında sanıkların örgüt üyesi olduklarına dair kanıt olmadığından beraatlarına karar verilmesi talebinde bulundu. Talep kabul edildi.

Manisa davası ya da Manisalı gençler davası, Manisa'da, çoğu lise öğrencisi olan 16 gence 26 Aralık 1995'te gözaltına alınmalarının ardından yasa dışı örgüt üyesi oldukları iddiasıyla açılan dava ile bu gençlere gözaltında işkence yaptıkları iddiasıyla polislere karşı açılan davalara, basında ve halk arasında verilen addır. Davalar Türkiye'de insan hakları alanında verilen mücadelenin simgesi oldu ve uzun süre devam etti.

Gözaltına alınan gençler hakkında yasa dışı örgüte üye olmak ve izinsiz yazı yazmak gibi suçlardan dava açılırken, polisler hakkında da gençlere işkence yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı. Uzun yıllar süren yargı süreci sonucunda Manisalı gençler suçsuz oldukları anlaşılarak beraat ederken, polisler işkence yapmak suçundan toplam 85 yıl ceza aldı.

Oğlundan açıklama

İzmir'de intihar etmiş halde bulunan emekli DGM savcılarından Ahmet Birsen'in oğlu Özcan Birsen, “İntiharın annemle ayrılmalarıyla bir bağlantısı yok. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz” dedi.

Avukat Özcan Birsen, olay karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Ahmet Birsen'in eşinden 5 yıl önce ayrıldığını belirten Özcan Birsen, “İntiharının annemle ayrılmalarıyla bir ilgisi yok. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz” dedi.

Özcan Birsen, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.



