Manisa'dan İzmir'e yolcu taşıyan servisçilerden mücavir alan tepkisi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'dan İzmir\'e öğrenci ve işçi taşıyan servis sürücüleri, yapılan denetimlerde D4 (S) belgesi olmadığı gerekçesiyle kendilerine para cezası kesilmesine tepki gösterip, Sabuncubeli mevkiinde yol kapatma eylemi yaptı. Zaman zaman trafik polisleri ile gerginlik yaşayan servisçiler, jandarma ekiplerinin araya girmesi üzerine yolu tekrar açıp, sıkıntılarını anlatmak için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

Manisa- İzmir arası öğrenci ve işçi taşımacılığı yapan 50 servis aracı sürücüsü, bugün öğle saatlerinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda biraraya gelip, kendilerine D4 (S) belgesi olmadığı gerekçesiyle kesilen cezalara karşı tepkilerini dile getirdi. Servisçiler adına bir açıklama yapan İZBON Servis Taşımacılığı Firma Sahibi Kadir Koç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın kendilerine verdiği ve şehirler arası servis taşımacılığı belgesi olan D2 belgesi taşımalarına rağmen, bölge trafik ekiplerinin kendilerine sürekli ceza yazdığını söyledi. 10 yıldır servis taşımacılığı yapan Koç, \"Son aylara kadar D2 belgesi ile Manisa-İzmir servis taşımacılığı yapıyorduk. Şu an halen kanunda geçerli olan ve ilgili bakanlığın verdiği D2 belgesi nedense Manisa\'da geçerli olmamaya başladı. Manisa- İzmir arasında servis taşımacılığı yapılabilmesi için Manisa Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz aylarda D4 (S) belgesinin gerekli olduğu yönünde karar verdi. Bu belgeyi de nedense \'J\' plaka sahibi olanlara veriyor. Bölge trafik ekipleri her gün servis araçlarımıza D2 Belgesi olmasına karşın, D4 (S) belgesi bulunmadığı için bin 259 lira para cezası kesiyor. Bir arkadaşımız ayda neredeyse 10 bin lira ceza ödemek zorunda kalıyor\" dedi.

İki kent arasında taşımacılık yapan yaklaşık 850 servis aracı bulunduğuna dikkat çeken Koç, yetkililere seslenerek, şunları kaydetti:

\"Artık cezalar canımıza tak ettirdi. Yetkililer bir an önce buna bir çözüm bulsun. Ödenmesi gereken kredi ve diğer borçlarımız var. Eğer borçlarımızı ve kredilerimizi ödeyemezsek ya kendimizi asacağız ya da servis araçlarımızı yakacağız. Bir çıkmazdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz. Eğer sorunumuza çözüm bulunmazsa gerekirse Ankara\'ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın sesimizi duymasını istiyoruz.\"

SABUNCUBELİ MEVKİİNDE YOL KAPATTILAR

Açıklamanın ardından 50 servis aracı, klakson çalarak Mimar Sinan Bulvarı\'nın takip edip, cezaların kesildiği Sabuncubeli mevkiine hareket etti. Yol boyunca klakson çalan servisçiler, Sabuncubeli mevkiine ulaştıklarında araçlarını 2 sıra halinde park ederek yolu trafiğe kapattı. Servis sürücüleri ile yolu trafiğe açmalarını isteyen Manisa Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Jandarma ekiplerini de araya girmesiyle yarım saat sonra sürücüler yolu açıp, sıkıntılarını anlatmak için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na geçti.



