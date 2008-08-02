Manisa'dan iki transfer

Bu yıl Bank Asya 1. Lig'de oynayacak Manisaspor'da Kulübü Başkanı Kenan Yaralı, Adana Demirspor'dan Burak Denizli ve Sakaryaspor'dan Hüseyin Tok'un transferlerini tamamladıklarını bildirdi.





Yaralı yeni seçilen yönetim kurulu üyeleriyle Özel 8 Eylül Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karataş ve Başhekim Dr. Mustafa Gürcan'ı ziyaret etti. Yaralı, Özel 8 Eylül Hastanesi'nin kulübe yardım ve desteklerinin devam edeceğini ümit ettiklerini belirtti.





Bank Aysa 1. Lig'de Manisaspor'un başarılı olması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Yaralı, gazetecilerin sorusu üzerine transfer çalışmalarıyla ilgili, ''Adana Demirspor'dan forvet oyuncusu Burak Denizli ve Sakaryaspor'dan genç stoper Hüseyin Tok transferlerini tamamlandık. Özel 8 Eylül Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takımdaki yerlerini alacaklar. Celalettin ile karşılıklı olarak mukaveleyi fesih yoluna gittik. Burak Yılmaz, Uğur İnceman, Güven Varol, Borbiconi ve Kalabane için transfer görüşmeleri sürüyor. Bu futbolcular için belirlediğimiz rakamların altına kesinlikle inmeyeceğiz'' dedi.