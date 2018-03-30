Manisa'daki toplu açılış törenlerine Bahçeli de katılacak

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, 28 Nisan\'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin de katılacağını bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, 18 Mart\'ta gerçekleştirilen kurultayda genel başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli\'yi ziyaret ederek tebrik etti. Ergün, işlemeli vazo hediye edip Manisa\'daki çalışmalar hakkında bilgi verdiği Bahçeli\'nin, 28 Nisan\'da Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılacak toplu açılış ve temel atma törenine katılacağını açıkladı.

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