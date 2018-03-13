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Manisa'daki silahlı soygunun şüphelisi yakalandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki PTT Bank Şubesi'nde geçen 19 Şubat'ta gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili Halil A

13 Mart 2018 21:40

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesindeki PTT Bank Şubesi\'nde geçen 19 Şubat\'ta gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili Halil A. (36) gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Tevfikiye Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki PTT Bank Şubesi\'nde geçen 19 Şubat\'taki silahlı soygunla ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki 100 iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kimliği tespit edilen Halil A., dün gece Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi\'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Halil A., ifadesinde, şubeden 7 bin 290 TL çaldığını, işsiz olduğu ve ikizlerine bakamadığı için soygun yaptığını itiraf etti. Şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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