Manisa'daki askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yüzlerce askerin, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ön inceleme tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına dayandırdığı raporda askerlerin besin zehirlenmesinden etkilendiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Çöpe atılması gereken malzemeleri askerlere veriyoruz"

Manisa’da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda, yüzlerce askerin zehirlenmesi ve 1 hayatını kaybetmesine neden olan Rota Yemekçilik firması ile ilgili dikkat çeken iddialar dile getirilmişti.

Milli Gazete’ye konuşan bir firma çalışanı, binlerce askerin zehirlenmesinin en büyük nedenin çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanılmasından kaynaklandığını ileri sürmüştü. “Biz de oradan yemek yemiyoruz” ifadelerini kullanan çalışan, "Zehirlenmenin nedeninin, tavuğun önce dışarıda tutulup, daha sonra soğuk hava deposuna konmamasından kaynaklandığını" iddia etmişti. Firma çalışanı, pirinç pilavının buzluklara yerleştirilmediğini ve kokan ürünlerin tekrar ısıtılarak askerlere verildiğini ileri sürmüştü.

"Ucuz malların tercih edilip alındığını ve toplu olarak gelen ürünlerin uzun süre dışarıda kaldığı" da yemek firması çalışanının iddiaları arasında yer almıştı.

"Denetimde sorun var"

Denetimde büyük sıkıntıların olduğunu ve gıda tüzüğü noktasında Tarım İl Müdürlüğü'nün denetim yapamadığını söyleyen çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını öne sürmüştü.

"Malzemeler uzun süre dışarıda tutuluyor"

Askerlere tarihi geçmiş ve buzdolabında tutulması gereken malzemelerin sistemsizlikten dolayı dışarıda tutulduğunu öne süren çalışan, ucuz malların tercih edilip alındığını ve toplu olarak gelen ürünlerin uzun süre dışarıda kaldığını iddia etti.