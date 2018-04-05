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Manisa'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa),(DHA) Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır toplam 9 kişi yaralandı

05 Nisan 2018 09:06

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa),(DHA)
Manisa\'nın Kırkağaç İlçesi\'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2\'si ağır toplam 9 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kırkağaç-Soma Karayolu Çamlık Mevkii\'nde meydana geldi. M.Ş. (20) yönetiminde 45 VJ 913 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araca aynı yöne giden S.B. (46) yönetimindeki 45 J 5586 plakalı midibüs de yandan çarptı. Kazanın ardından ters istikamete dönerek duran araçlara bu defa da C.Y. (18) yönetimindeki 45 ZB 2876 plakalı minibüs çarptı. Kazada M.Ş. ile idaresindeki hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan B.D. (20) ağır yaralanırken, 45 ZB 2876 plakalı minibüsteki B.E. (31), T.M. (19), E.Ş. (17), İ.H.M. (32), E.B. (37) ve C.Y. (19) ile midibüs şoförü B.D. hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan M.Ş. ve B.D.\'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntülü dökümü:
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- Araçlardan görüntü
- Kaza yerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

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