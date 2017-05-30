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Manisa'da zehirlenen 68 askerden 20’si daha taburcu edildi

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerden 48'inin tedavileri sürüyor

30 Mayıs 2017 22:18

Manisa Valiliği, 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran ve dün itibarıyla tedavileri devam eden 68 askerden 20’sinin daha taburcu edildiğini bildirdi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerden 48'inin tedavilerinin sürdürüldüğü, 1 askerin yoğun bakım servisinde bulunduğu bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki bazı askerlerin 23, 24 ve 25 Mayıs'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servislere başvurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran ve dün itibarıyla tedavileri devam eden 68 askerden 20’si daha tabucu edilmiştir. 30 Mayıs 2017 tarihi itibariyle hastanelerde 48 asker hastanın tedavisi devam etmektedir. Halen Manisa Devlet Hastanesinde 9 asker, Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 4 asker, Turgutlu Devlet Hastanesinde 9 asker ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 26 asker olmak üzere 48 askerin tedavileri devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören 26 askerden birinin tedavisi yoğun bakım servisinde yapılmaktadır. Hastaların durumu iyiye gitmektedir."

 

Manisa'da kışlada ikinci vaka

 

25 Mayıs'ta Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle  1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Batı Kışla’da başlayan rahatsızlıkların Doğu Kışla’da görüldüğünü ve bakteriyel enfeksiyonun meydana geldiğini duyurmuştu.

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