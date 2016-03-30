Manisa'da yarım asırlık çamlar çevre düzenlemesi için kesildi!

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, MHP'li belediye tarafından yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesi kapsamında Yunus Emre Caddesi'nde herbiri yarım asırlık 59 çam ağacı belediye ekipleri tarafından kesildi. Ağaçların nakledilmeyip kesilmesi sosyal medyada tepki çekti. AK Parti Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, ortaya çıkan durumu 'acı bir tablo' olarak nitelendirirken, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise konuyla ilgili gerekli açıklamayı daha sonra yapacaklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Kula Belediyesi, ilçe girişindeki yaklaşık 500 metrelik Yunus Emre Caddesi'nde, geçen Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında peyzaj ve çevre düzenlemesi başlattı. Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, orta refüjdeki her biri yarım asırlık 59 çam ağacını caddeyi trafiğe kapattıktan sonra dozer yardımıyla tek tek devirdi. Ardından motorlu testerelerle kesilerek parçalanan ağaçlar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı. Kesim çalışmaları 3 saatte tamamlandı. Ağaçların sökülüp başka yere nakledilmeyip, kesilmesi tepkilere neden oldu. Pek çok kişi kesilen ağaçların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, tepkilerini dile getirdi.

Ağaçlar nakledilmedi



Kesilen çam ağaçlarının çocukluğunda dikildiğini belirten AK Parti Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, "Benim kuşağımdaki hemşehrilerim bilirler ki çocukluklarında dikilen bu ağaçlar bugüne kadar korundu ve bakıldı. Bu ağaçlar Kula'nın bir vitrini ve vizyonuydu. Kula'nın akciğeriydi. Bu ağaçların hangi maksatla kesildiğini henüz anlaşılmış değilim. Bu ağaçların bir yerden bir yere nakli mümkün iken niye testereyle kesilip katledildiğini birileri açıklamalıdır. Doğrusu ağaçları sosyal medya aracılığıyla gördüm ve inanamadım" dedi.



MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise konuyla ilgili gerekli açıklamaları daha sonra yapacaklarını belirtti.

