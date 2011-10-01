-Manisa'da yangın: 1 ölü ALAŞEHİR (A.A) - 01.10.2011 - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Alaşehir'e bağlı Osmaniye köyündeki evinde yalnız yaşayan Mustafa Yiğit (82), yemek yapmak için piknik tüpünü yaktı.Tüpün parlaması sonucu ahşap evde yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu Alaşehir itfaiyesine bildirdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 kilometre uzakta olan köye ulaşıncaya kadar ev tamamen yandı. Yangında, Mustafa Yiğit yaşamını yitirdi.