Manisa’da üzüm bağları bir gecede dondu

Üzümün başkenti olarak bilinen Manisa’da, 23 Nisan 2015 gecesi hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesiyle 340 bin dönümlük alandaki bağları, çiçek halindeyken don vurdu.

Don olayından Manisa merkez ve ilçelerinde, başta Üzüm Bağları olmak üzere erik, kiraz ve şeftali bahçeleri büyük zarar gördü. Manisa’da son 50 yıldır nisanda böyle bir olay yaşanmadığı belirtildi. Mağdur olan üreticiler, banka kredi borçlarının en az iki yıl ertelenmesini istiyor. Çiftçi zararlarını göz önünde bulunduran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 22 Mayıs’taki Manisa mitingini erkene çekip 8 Mayıs’ta yapmaya karar verdi.

Mustafa Kuşen'in Zaman'da yayımlanan haberine göre, bağlardaki don olayından en çok etkilenen ilçelerden birisi de Turgutlu oldu. Üzüm yetiştirilen 90 bin dekarlık araziden 75 bin dekarının zarar gördüğü açıklandı. Geçen yıl 35 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesine ulaştıklarını kaydeden Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, bu yıl 8 bin tonlarda kalmasını beklediklerini söyledi.

Çiftçiliğin babadan kalma mesleği olduğunu ve uzun yıllardan beri tarım yaptığını dile getiren Şenol, “Biz üreticiler, genellikle 7 ve 10 Nisan aralarında yaşanacak olan soğuklardan çekiniriz. O gecelerde yaşanan soğuklardan da küçük de olsa ürünlerimiz zarar görür ama 23 Nisan’da böyle bir olayı hiç yaşamamıştık. Burada tarımla uğraşan 12 bin üyemiz ve diğer üreticiler adına çiftçi borçlarının, en az 3 yıl süreyle ertelenmesini bekliyoruz. 1 yıllık ertelemelerin bize hiçbir yararı olmaz. Bir de tarım sigortası sıkıntımız var, çünkü sigortadan para almak için yetkililer, temmuz ayındaki ikinci denetimlerinden sonra ancak para vereceklerini söylüyorlar. O zaman bu yılı kaybeden çiftçiler, gelecek yılı da yine üzüm üretemeden bitirmek zorunda kalacaklar. Bu da demektir ki bağcılık buralarda bitecek, çünkü ben şimdiden bağlarımın donun etkili olduğu dallarını temizleyip yeniden bakıma almazsam hiç ürün vermez. Zaten iki yıl içerisinde de bağlar biter gider. Yani don sadece bu yılı değil, gelecek iki yıllık üretimi de olumsuz etkileyecek.” dedi. Tarımın, üstü açık bir sanayi gibi olduğunu ancak hava şartlarından çok etkilendiğini aktaran Oda Başkanı Şenol, “Hükümetin bizlere yardım elini uzatması lazım, çünkü sadece 12 bin üyemiz değil, tüm Manisalı vatandaşlar ve Türk ekonomisi de zarar görüyor.” diye konuştu.