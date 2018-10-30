Manisa'da traktörle minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Köprübaşı ilçesinde, aynı yöne giden traktör, diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Salihli-Köprübaşı Karayolu Gölbaşı yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Erdel yönetimindeki 45 L 3479 plakalı traktör ile aynı yöne giden ve diyaliz hastalarını taşıyan Selim Akabiki yönetimindeki 45 J 9680 plakalı minibüs yol ayrımında çarpıştı. Kazada traktör ve minibüs sürücüleri ile traktörde yolcu olarak bulunan Gülseren Erdel ve minibüsteki Yurdagül Turgut ile Fevzi Karaca yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Gülseren Erdel\'in hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI