T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da trafik kazaları Mobese'de

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın çeşitli bölgelerindeki trafik kazaları, Mobese kameraları ile görüntülendi

16 Ekim 2017 16:54

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın çeşitli bölgelerindeki trafik kazaları, Mobese kameraları ile görüntülendi. Kameraların kaydettiği kazalarda sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz davrandığı görüldü.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yaşanan ve dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Mobese kameraları ile görüntülenen kazalarda, sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz olduğu görüldü. Görüntülülere yansıyan Şehzadeler İlçesi Valilik Kavşağı\'ndaki bir kazada, hızlı giden bir otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Kaza anında kaldırımdan geçen yayaların panik anları da görüntülere yansıdı. Kazada yayalardan bir kişi ve otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Mobese kamera görüntülerinde yansıyan bir diğer kazada ise Şehzadeler İlçesi\'nde kırmızı ışığa uymayarak yolun karşısına geçen ve cep telefonuyla konuşan bir yaya, servis minibüsünün çarpmasıysa yaralandı. Hafif yaralanan yaya, hastane kaldırıldı.
Yayınlanan görüntülerde dikkat çeken başka bir önemli nokta ise sürücülerin çoğunun trafik ışıkları ile şerit değiştirme kurallarına uymaması oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSAMobeseKameralarınManisaEmniyet MüdürlüğüGörüntülülereValilik KavşağıKazaKazadaMobese kameraHafifYayınlananFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24