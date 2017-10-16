Manisa'da trafik kazaları Mobese'de

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın çeşitli bölgelerindeki trafik kazaları, Mobese kameraları ile görüntülendi. Kameraların kaydettiği kazalarda sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz davrandığı görüldü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yaşanan ve dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Mobese kameraları ile görüntülenen kazalarda, sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz olduğu görüldü. Görüntülülere yansıyan Şehzadeler İlçesi Valilik Kavşağı\'ndaki bir kazada, hızlı giden bir otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Kaza anında kaldırımdan geçen yayaların panik anları da görüntülere yansıdı. Kazada yayalardan bir kişi ve otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Mobese kamera görüntülerinde yansıyan bir diğer kazada ise Şehzadeler İlçesi\'nde kırmızı ışığa uymayarak yolun karşısına geçen ve cep telefonuyla konuşan bir yaya, servis minibüsünün çarpmasıysa yaralandı. Hafif yaralanan yaya, hastane kaldırıldı.

Yayınlanan görüntülerde dikkat çeken başka bir önemli nokta ise sürücülerin çoğunun trafik ışıkları ile şerit değiştirme kurallarına uymaması oldu.



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