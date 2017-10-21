Manisa'da TIR, otomobile çarptı: 8 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde TIR\'ın çarptığı otomobilde bulunan 4\'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Dereköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Uşak yönüne giden plakası öğrenilemeyen TIR, aynı yöne giden İdris Ç. (32) yönetimindeki 35 HJK 90 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü İdris Ç., Adile Ç. (31), Buğlem Ç. (2), Tahsin Ç. (5), Hafize Ç. (9), Muammer B. (37), Saadet B. (34) ve Neslihan B. (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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