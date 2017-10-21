T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da TIR, otomobile çarptı: 8 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula İlçesi'nde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı

21 Ekim 2017 04:23

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde TIR\'ın çarptığı otomobilde bulunan 4\'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Dereköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Uşak yönüne giden plakası öğrenilemeyen TIR, aynı yöne giden İdris Ç. (32) yönetimindeki 35 HJK 90 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü İdris Ç., Adile Ç. (31), Buğlem Ç. (2), Tahsin Ç. (5), Hafize Ç. (9), Muammer B. (37), Saadet B. (34) ve Neslihan B. (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet  Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YİĞENKULA Manisa DHAMANİSA KulaTIRKazaDereköy Mahallesi KavşağıUşakHJKKazadaAdileBuğlemTahsinHafizeMuammerSaadetNeslihanYaralılarihbarKula DevletTedaviyePolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24