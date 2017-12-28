Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 5 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi Turgutlu ve Salihli ilçelerinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde her iki ilçedeki önceden belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.