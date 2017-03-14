Manisa'da taşeron PTT çalışanları AKP binasına giderek, referandumda 'evet' diyeceklerini açıkladı

PTT Manisa Şubesi'nin taşeron çalışanları, AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'yi yanlarında getirdikleri 'evet' yazılı dövizlerle ziyaret ederek, halk oylamasında 'evet' diyeceklerini açıkladılar.

T24'ün edindiği bilgiye göre, Başkan Mersinli'ye yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran PTT çalışanları, ellerindeki ‘evet’ yazılı dövizlerle fotoğraf çekildiler. PTT çalışanları, 16 Nisan pazar günü yapılacak olan halk oylamasıyla ilgili kararlarının ‘evet’ olduğunu da açıkladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Berk Mersinli, PTT çalışanlarının Türkiye'de önemli bir yol oynadıklarını belirterek hızlı ve kaliteli çalışmalarını takdir etti.

“16 Nisan Türkiye'nin dönüm noktası"

PTT çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mersinli, "Öncelikle siz değerli PTT çalışanlarının ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana tüm vatandaşlarımız, resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olmaya, onlarla ortak akıl şeklinde ilimize hizmet etme gayreti içerisindeyiz.

Siyasi merciler olarak şehrin her noktasında faaliyet gösteren vatandaşlarımızın, memurlarımızın yanında olduk ve sorunlarıyla ilgileniyoruz. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin dönüm noktası olan halk oylaması yapılan 16 Nisan günü için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda sizlerin de desteği bizler için çok önemli. Bugün burada göstermiş olduğunuz tablo bizleri gururlandırıyor. Sizler ki şehrin her noktasına girip çıkan, iyiyi kötüyü gören, gözümüz kulağımız olan ‘postacılar’ diye tabir ettiğimiz kardeşlerimizsiniz, bugün burada olmanız ve ‘evet’ kararınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türkiye bu sistemle patinaj çekiyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin en keskin virajlarından birisinin yapılacak olan halk oylamasının olduğunu belirten Başkan Mersinli sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en keskin virajlarından birisi olan halk oylamasında sunulacak 18 maddelik değişikliği izah etmek ve istiklalimizin, istikbalimizin teminatı olabilecek bu değişikliği vatandaşlara anlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye şu anki mevcut sistemle adeta patinaj çekiyor. Bu sistemle bir yere varamayız. 16 Nisan sabahı sandıklardan çıkacak evet oylarıyla yeni anayasa kurulacak ve rahat bir nefes alacağız. 17 Nisan sabahı Türkiye rahat bir şekilde önünü görecek ve yoluna durmadan devam edecek."