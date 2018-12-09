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MANİSA'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI  

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, refüje çarpan  otomobil takla attı, sürücü yaralandı

09 Aralık 2018 05:02

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, refüje çarpan  otomobil takla attı, sürücü yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kırkağaç Kavun Kavşağı yakınında meydana geldi. Akhisar yönünden Soma istikametine giden Emrullah Doğan yönetimindeki 45 V 3710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emrullah Doğan, sağlık ekipleri tarafından Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaza yerinden görüntü
-Otomobilden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ, (Manisa), (DHA)-

 

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