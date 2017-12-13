Manisa'da sis kazası: 8 yaralı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda iki otomobilin çarpışması sonucu, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Kavun Kavşağı\'nda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda, Fikret Söğüt yönetimindeki 64 FP 561 plakalı otomobille, Yeliz Çoban yönetimindeki 48 AAR 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan Mine Çoban, Hüseyin Çoban, Nazan Çoban, Emel Çeliktaş, Ayşe Söğüt ve Tezel Demirkol yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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