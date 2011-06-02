-MANİSA'DA SEÇİM TARTIŞMASI MANİSA (A.A) - 02.06.2011 - Manisa'da Kazım Karabekir Mahallesinde seçim çalışması yapan AK Partililer ile bağımsız adayı destekleyen bir grup BDP'li arasında sözlü tartışma yaşandı. AK Parti Manisa İl Başkanı Murat Baybatur gazetecilere yaptığı açıklamada, her akşam Manisa'nın değişik mahallelerinde seçim çalışması yürüttüklerini, vatandaşlar ile sohbet ederek oylarına talip olduklarını belirtti. Akşam saatlerinde Nurlupınar Mahallesinde seçim irtibat bürosunun açılışını coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Baybatur, ardından Kazım Karabekir Mahallesinde seçim çalışmasına devam ettiklerini söyledi. Esnafı ziyaret ederek çiçek dağıttıklarını dile getiren Baybatur, ''Ellerimizde çiçeklerle Kazım Karabekir Mahallesindeki kahveleri dolaşmaya başladık. Vatandaşlarımıza gül ve karanfil dağıtarak oylarına talip olduğumuzu söyledik. Bağımsız adayı destekleyen bir grup tarafından provoke edilmek istendik. Bizim çalışmamıza tahammülsüzlük gösterdiler. Biz tabii ki barıştan ve demokrasiden yanayız, şiddetle terörle hiçbir şey çözülemez. Bizler demokratik hakkımızı kullanarak propagandamızı yapıyoruz. Bizleri bu akşam protesto eden, provoke etmeye çalışan arkadaşlara tavsiyemiz, propagandalarını demokratik ölçüde, şiddet kullanmadan yapsınlar'' dedi. Ak Parti Manisa Milletvekili adayı Selçuk Özdağ ise kendi içerisinde demokrasiyi kabul edemeyenlerin millete hiç bir şey veremeyeceğini vurguladı. Özdağ, yaşananları şöyle anlattı: ''Nurlupınar Mahallesinde seçim ve irtibat büromuzun açılışının ardından iki milletvekili adayı ve yaklaşık iki yüz partilimiz ile Kazım Karabekir Mahallesini dolaşarak vatandaşlarımıza çiçek dağıttık. Ziyaret ettiğimiz mahalle sakinleri ve esnaf bizlere 'İyi ki varsınız' diyerek teveccüh gösterdi. Kahve ve esnaf ziyaretlerini sürdürürken bağımsız milletvekili aday seçim irtibat bürosunun önünden geçtik. Bağımsız milletvekili adayı ile merhabalaştık. Seçim irtibat bürosundaki bazı kişilerle tokalaştık. Ardından bazı kişiler müsamaha göstermeyerek 'Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz' ifadesini kullandılar. Birileri de 'mahalleyi terk edin' dedi'' Yaşanan tartışmanın ardından polislerin geldiğini belirten Özdağ, ''Biz onlara bir şey olmadığını, mahalleye girmemeleri gerektiğini söyledik. Arkadaşlarımızla birlikte yine aynı şekilde seçim çalışması yaparak mahalleden ayrıldık'' dedi. Bu arada,Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir de Kazım Karabekir Mahallesine gelerek bilgi aldı.