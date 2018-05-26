Manisa'da sağanak, yolları göle çevirdi

Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, aniden başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Salihli\'de gündüz saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak ve dolu cadde ile sokakları göle çevirirken, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak sonrası araçlar göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte Gaziler, Eskicami ve Kocaçeşme mahallelerinde çok sayıda ev ve işyerini su basarken, tıkanan mazgalları itfaiye ekipleri açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan köprülü kavşak çalışması nedeniyle İzmir\'den Ankara yönüne giden araçlar, Gaziler Mahallesi\'nde göle dönen yolda zor anlar yaşadı.

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