Manisa'da PKK'lılar polise saldırdı

Manisa'nın Horozköy semtinde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 20 kişilik bir grup, şahıslara ait otomobiller ile polis araçlarını taşladı.



Bir grup gencin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde toplanarak taşlarla araçlara zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi.



Çoğunluğu çocuklardan oluşan grup, İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir'in de aralarında bulunduğu polis ekiplerine taşlarla saldırdı.



Yüzlerini örten gruptakiler, ara sokaklara dağılarak emniyet güçlerine taş atmaya devam etti. Bazı esnafın iş yerlerinin zarar görmemesi için kepenklerini kapattığı görüldü.



Aracı zarar gören bazı vatandaşlar da gruptakilere tepki gösterdi.



Olay nedeniyle Horozköy Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılırken, İl Emniyet Müdürü Aydemir mahalle sakinleri ve bazı DTP'li il yöneticileri ile görüşerek sağ duyu çağrısında bulundu.

