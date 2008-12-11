Manisa'da petrol sevinci

Manisa’nın Alaşehir ilçesine 3 kilometre mesafede açılan kuyuda petrol bulundu.



Geçtiğimiz yıllarda Edirne bölgesinde açtığı 5 kuyuda doğal gaz bulan Merty Energy’nin operasyonlar müdürü Tayfun Atalay, Sarıkız-2 kuyusunda mühendis ve işçilerden oluşan 50 kişilik bir ekiple, 40 gün süreyle yaptıkları çalışma sonunda petrole ulaştıklarını söyledi.



Sondaj çalışmalarında 1800 metreye kadar inildiğini ve değişik metrelerde petrol rezervine rastlanıldığını ifade eden Atalay, 5 milyon dolara mal olan çalışmada mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.



Atalay, “Kuyuda 1-2 ay içerisinde bazı tetkikler ve üretim için kule kurulacak. Yapılacak test sonuçlarına göre üretim için start verilecek. Kuyuda yaklaşık 10 milyon varil petrol ve bu petrolün gravitesinin 31-37 API arasında olduğu tahmin ediyoruz” dedi.



Atalay, “Sarıkız-2” kuyusunun Merty Energy operatörlüğünde, Petraco ve XTRM firmalarının ortaklığında açıldığını kaydetti.



Kuzey Irak bölgesinde de sismik çalışma yapan Merty Energy firması, 2009 yılında Adana, Manisa Alaşehir, Edirne ve Kırklareli arasında yeni doğalgaz kuyuları açacak.



