T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da otomobildeki esrara 5 gözaltı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da kontrol edilen bir otomobilde 140 gram esrar bulunurken, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı

07 Ekim 2017 16:15

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da kontrol edilen bir otomobilde 140 gram esrar bulunurken, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçesi Spil Milli Parkı yolu üzerinde dün saat 23.00\'te devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, 45 UF 176 plakalı otomobili şüphe üzerine kontrol etti. Araçta yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunun altında gizlenmiş 140 gram esrar bulundu. Araçtaki yaşları 19-22 arasında değişen 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSASpil Milli ParkıJandarma KomutanlığıUFAraçtaAraçtakiZanlılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24