Manisa'da otomobildeki esrara 5 gözaltı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da kontrol edilen bir otomobilde 140 gram esrar bulunurken, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçesi Spil Milli Parkı yolu üzerinde dün saat 23.00\'te devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, 45 UF 176 plakalı otomobili şüphe üzerine kontrol etti. Araçta yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunun altında gizlenmiş 140 gram esrar bulundu. Araçtaki yaşları 19-22 arasında değişen 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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