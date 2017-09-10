T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da orman yangını

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

10 Eylül 2017 02:37

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Turgutlu İlçesi Sazlıdere mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 30 arazöz, havadan 5 helikopter ve 1 amfibi uçağı ile müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, incelemelerde bulundu. 
Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHAMANİSA TurgutluTurgutluSazlıdereManisa OrmanMüdürlüğüManisa Büyükşehir BelediyesiTurgutlu BelediyesiAlevlereKöylülerinTurgutlu Kaymakamı Uğur Turan Turgutlu Belediye Başkanı TurgayManisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24