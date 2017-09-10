Manisa'da orman yangını

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Turgutlu İlçesi Sazlıdere mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 30 arazöz, havadan 5 helikopter ve 1 amfibi uçağı ile müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, incelemelerde bulundu.

Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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