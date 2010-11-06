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MANİSA'DA ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI MANİSA (A.A)

06 Kasım 2010 01:17

-MANİSA'DA ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI MANİSA (A.A) - 05.11.2010 - Manisa'da freni boşalan bir kamyonun, yolda seyir halinde bulunan 8 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. İzmir-İstanbul karayolunun trafiğe açılması çalışmaları sırasında araçların birinin altında yaralı olarak bulunan İbrahim Tekbudak, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.  Öte yandan, Bekir Dilek (61) ile Mustafa Korkmaz'ın da (50) yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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