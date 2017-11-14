Manisa'da okul çevrelerinde narkotik denetimi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA il merkezindeki okulların çevresinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptı. Narko tim ekiplerinin dışında denetime asayiş, çocuk şube, KOM ve trafik şube ekipleri de katıldı. 14 ekip ve 30 personelin katıldığı denetimde, Endüstri Meslek Lisesi, Hasan Türek Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Ticaret Lisesi, Manisa Lisesi, Merkezefendi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Okan Divrik Parkı, Molla Şaban Parkı çevresi, narkotik köpekleri \'Narko\' ve \'Vito\' da kullanılarak kontrol edildi. Şüpheli bulunan kişilerin kimlik kontrolü gerçekleştirildi, üst araması yapıldı. 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı, uyuşturucu maddeye ise rastlanmadı.



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