Manisa'da liseli genç kız, kendini astı

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, lise öğrencisi Gamze Ç. (18) kendini asarak yaşamına son verdi.

Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Gamze Ç., Kemaliye Mahallesi\'ndeki evlerinin ardiyesinde kendisini çamaşır ipiyle tavana asarak intihar etti. Gamze Ç.\'nin cesedini, dün akşam babası Mehmet Ali Ç. ve annesi Meryem Ç. buldu. Haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. İnceleme sonrası Gamze Ç.\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 3 kardeşten ortancası olan Gamze Ç.\'nin cenazesinin bugün ikindiden sonra Alaşehir\'de toprağa verileceği belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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