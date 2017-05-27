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Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

27 Mayıs 2017 22:05

Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem saat 18.53'te ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde halk sokaklara çıktı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.

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ManisadepremBoğaziçi Kandilli Rasathanesi

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