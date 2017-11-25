Manisa'da klima hırsızlığına 2 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan klima çaldığı iddia edilen 2 kişi, İzmir\'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şehzadeler\'in kırsal mahallerinden Güzelköy\'de bulunan baz istasyonunda, dün saat 02.00\'de, iletişim aksaklığı olduğunu fark eden yetkililer, istasyonun bulunduğu bölgeye gitti. GSM operatörü yetkilileri, baz istasyonunun kapısının kırık olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ekipler, baz istasyonuna ait klimanın çalındığı belirledi. Çalışma başlatan jandarma, hırsızlığı yapan 2 kişinin kimliğini tespit etti. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, kiralandığı tespit edilen 35 JT 189 plakalı otomobile ulaşıldı. Jandarma, aracı arkadaşı T.U. ile birlikte F.M.\'nin kiraladığını belirledi. Yapılan araştırma sonrasında F.M. ile arkadaşı T.U., İzmir\'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin kiraladıkları otomobilde yapılan aramada, klima ve parçaları ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Manisa İl Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Çalışan klima ise GSM şirketi yetkililerine teslim edildi.

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