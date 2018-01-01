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Manisa'da Kent Park'ın içindeki derenin yüzeyini köpükler kapladı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yatırımlarından biri olan Atatürk Kent Parkı'nın içinden geçen derede, bir anda artış gösteren köpükler tedirginliğe neden oldu

01 Ocak 2018 18:13

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi\'nin büyük yatırımlarından biri olan Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen derede, bir anda artış gösteren köpükler tedirginliğe neden oldu. Büyükşehir Çevre Koruma Kontrol Dairesi\'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla giderilen kirliliğin, sanayi tesislerinin kimyasal atıkları olduğu belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde hayata geçirdiği Atatürk Kent Parkı\'ndan geçen ve parkın güzelliğine güzellik katan dere, suya karışan kimyasallar nedeniyle köpükle kaplandı. Kenan Evren Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği sanılan kimyasallar nedeniyle derenin yüzeyini köpükler kapladı. Derede yaşayan ördekler köpüklü suya girmedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi tarafından, kirliliğin giderilmesi için hemen çalışmalara başlandı. Yapılan çalışma sonucunda, deredeki kimyasal atık olduğu belirtilen kirlilik giderilirken, dereyi kirleten kişi veya işletmelerin tespit edilerek gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, daha önce de derede aynı olayın yaşandığını ve kirleten işletmenin bulunarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalıyla ihtar yapıldığını söyledi. Çevreye duyarlı olunması gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle dedi:
\"Manisa\'ya sosyal alan anlamında kazandırdığımız, ilimizin en büyük parkı Kent Park\'tır. Bu parkımızın içinden geçen derenin doğallığını bozmadan, su akışının sağlanması için çok çalışmalar yürüttük. Doğal bir ortam yaratılabilmesi için deremizin içine ördekler koyduk. Ancak özellikle kimi zamanlarda derenin üst kısımlarında bazı işletmelerden kaçak deşarjlar oluyor. Bu konuyla ilgili MASKİ ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Ama konunun önemli bir kısmı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne bağlı. Büyük cezaları il müdürlüğümüz yazıyor. Bizim yetkimiz; sadece Kabahatler Kanunu ve çevreyi kirletmekten cezai işlem uygulayabiliyoruz. Bizim uyguladığımız ceza 35 TL\'den başlıyor 11 bin TL\'ye kadar çıkıyor. Dereyi kirletene bu defa ihtar değil gerekli cezai işlemi uygulanmasını sağlayacağız. Halkımızı çevre konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu konuda bize destek vermesi gerekiyor\" diye konuştu.

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