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Manisa’da kahvehaneye saldırı; 2 yaralı

Saldırıda 8 yaşında bir çocuk yaralandı

26 Şubat 2016 00:57

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda biri 8 yaşında çocuk, 2 kişi yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücuduna kurşun isabet eden A.Ç (31) ve olay yerinden geçen A.T (8) yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede 9 boş kovan tespit etti.

Kahvehanede bulunan kişiler ile saldırganlar arasındaki husumetten kaynaklandığı sanılan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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