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Manisa'da kaçak telefon ekranları ele geçirildi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, 110 bin lira değerinde kaçak 612 cep telefonu ekranı ele geçirildi

08 Ekim 2018 22:00

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, 110 bin lira değerinde kaçak 612 cep telefonu ekranı ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turgutlu ilçesindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı elektronik malzeme satışı yapıldığını öğrendi. İş yerine baskın yapan polis ekipleri, değeri 110 bin lira olan 612 cep telefonu ekranı ele geçirdi. Operasyonda S.K. (38) ve M.K. (41) adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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