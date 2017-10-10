Manisa'da kaçak mazot operasyonu

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesi\'nde bir işyerine düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak mazot ele geçirildi.

Kula İlçe Jandarma Komutahnlığı ekipleri ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirerek İ.T.\'nin Körfez Mahallesi\'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada yaklaşık 500 litre kaçak mazot ele geçirildi. İ.T., Jandarma Komutanlığı\'na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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