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Manisa'da kaçak içki imalatına 7 gözaltı

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, kaçak içki imalatı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı

20 Ekim 2018 20:51

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, kaçak içki imalatı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri, Alaşehir ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığından şüphelendiği bir depoyu takibe aldı. 15 gün süren takibin ardından, bu sabah operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bir depoda kaçak üretildiği belirlenen 1 litrelik 4 bin 743 şişe rakı, votka, viski, 4 şişe etil alkol, 1 şişe votka aroması, 405 şişe kapağı, 1 sıvı dolum makinesi, 1 adet 2 tonluk tank,1 adet drenaj pompası, 4 bin 500 boş şişe ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G., tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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