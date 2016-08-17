Manisa'da ilginç protesto; üzümün cenaze namazını kıldılar!

Manisa'da üzüm üreticiliği yapan çiftçiler, Ege İhracatçılar Birlikleri ve İzmir Ticaret Borsası'nın açıkladığı üzüm rekolte tahminine tepki olarak üzümün temsili cenaze namazını kıldı.

Şehzadeler İlçesi Cihanpaşa Mevkii'ndeki üzüm bağlarında gerçekleşen cenaze namazı eylemine 100'e yakın çiftçi katıldı. Omuzlarında getirdikleri tabutu musalla taşı olarak hazırladıkları masanın üzerine koyan üreticiler, tabutun içerisine üzüm doldurdu. Daha sonra içerisi üzüm dolu tabutun önüne geçen üreticiler, içlerinden seçtikleri bir üreticinin namaz kıldırması ile cenaze namazını kıldı.

DHA'nın haberine göre, kılınan cenaze namazı sonrası üzüm üreticileri adına açıklamayı yapan Halil Başkentli, bu yıl olumsuz iklim şartlarından dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, "Yaşanan don, dolu olayları, güneş yanması salkım çürümesinden dolayı bağlarımızda aşırı derecede kilo kaybı oluştu. Ege İhracatçılar Birliği ve İzmir Ticaret Borsası'nın açıkladığı 313 bin ton rekolte bizi şaşkına çevirdi. Bu açıklanan rekolte miktarı üzüm fiyatlarını düşürmek için bir algı operasyonudur" dedi.

Yönetime çağrı

Her yıl çiftçilik belgesini aldıkları Oda'ya dekar başı aidat ödediklerini belirten Başkentli, "Üyesi olduğumuz Şehzadeler Ziraat Odası'nın bu konulara duyarsız kalıp rekolte çalışması yapmaması bizi üzdü. Geçen yıl Başkan Mustafa Kaçire'nin yaptığı talihsiz açıklama nedeniyle hükümetimiz okul üzümü projesi kapsamında alması gereken 60 bin ton üzüm yerine 5 bin ton üzüm aldı. Bu talihsiz beyanat yüzünden üreticinin elinde üzümler kaldı. Üzüm çiftçinin elinden yok pahasına gittikten sonra yapılacak olan çalışmaların hiçbir anlamı kalmayacaktır. Başkan ve tüm yönetimine üzüm üreticileri olarak sesleniyoruz. Çiftçinin hakkını savunmuyorsanız çiftçiye ait olan makam ve mevkileri işgal etmeyin" diye konuştu.

İsteklerini sıraladılar

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Faruk Çelik'e seslenen Başkentli, "İktidar ve muhalefet milletvekilleri üzüm üreticisinin hakkını savunurken oda başkanımızın sürekli çiftçi yerine tüccarı savunan açıklama yapması biz üreticilerde hayal kırıklığına neden olmaktadır. 2016 yılı bağ bozumu döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerken, Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanımızın üzüm de müdahil alımlarının yapılmasını okul üzümü projesinin devam ettirilmesini ve lisanslı depoculuğun oluşturulmasını istiyoruz. Manisa milletvekillerimiz de Manisalı üreticilerinin sorunlarını çözümü noktasında Ankara da takipçisi olmasını istiyoruz" dedi.