Manisa'da hastanede yangın tatbikatı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA\'daki Sarıgöl Devlet Hastanesi\'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, \"Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız\" dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi Sivil Savunma ekibi ortaklığında yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Kadın Doğum Servisi\'nde, elektrik prizinden yangın çıktı. Alevler, kısa sürede diğer birimlerdeki servislere sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi hastanenin kurtarma ekibi ile UMKE ve Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Tahliye edilen yaralılara da tıbbi müdahale yapıldı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, \"Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Eksiklerimizi görüp, onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız ve tatbikata katılan öğrenciler olsun herkes, canla başla görevlerini başarıyla yaptı. Onların bu ciddiyetlerini ve başarılarını kutluyor, teşekkür ediyorum\" dedi.

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