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Spor

Manisa'da gol yok

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor ile Kayserispor arasında oynanan maç golsüz sona erdi

21 Ocak 2017 22:14

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor ile Kayserispormaçının 18. dakikasında Deniz Türüç, ceza sahası içine sol kanattan gelen topu kafayla Umut Bulut'a aktardı. Umut Bulut'un vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün, ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

62. dakikada Lawal'ın uzun pasında topa sahip olan Güray Vural'ın ceza alanı çaprazından sert şutunda kaleci Bora Körk topu önledi.

80. dakikada Rotman'ın sağ çaprazdan kaleye şutunda kaleci Bora Körk meşin yuvarlağa sahip oldu.

81. dakikada Güray Vural'ın sağ çaprazdan kaleye ortasında topla buluşan Lawal, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bora Körk, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

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ManisasporAkhisar Belediyegolsüz berabere

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