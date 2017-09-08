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Manisa'da FETÖ'ye 5 tutuklama, 13 yeni gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

08 Eylül 2017 22:29

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 13 kişi ise bugün gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, önceki günlerde gözaltına alınan 5 şüpheli, Manisa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca bugün Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Sarıgöl, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde, örgüt üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

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