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Manisa'da FETÖ'den 3 tutuklama

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, tutuklandı

17 Kasım 2017 16:16

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3\'ü, tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, geçen ekim ayı içerisinde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında öğrenci ve kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu toplam 7 kişi, emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4\'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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