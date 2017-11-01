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Manisa'da FETÖ'den 12 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2017 13:10

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatlarıyla FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüten soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon yaptı. Örgütün haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen 12 şüpheli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Aralarında görevden ihraç edilmiş memur, öğretmen ile ayrıca esnafın bulunduğu 12 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Ayrıca İstanbul merkezli 16 ilde yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda ise Manisa\'dan 1 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

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