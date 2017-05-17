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Manisa'da 'FETÖ' operasyonu; 46 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü

17 Mayıs 2017 13:56

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen cemaatinin kripto mesajlaşma uygulaması olduğu söylenen ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, operasyonda aralarında görevde bulunan kamu görevlilerinin de yer aldığı 46 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

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ManisaFETÖoperasyongözaltı46 kişi

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